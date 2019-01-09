Мэрия Екатеринбурга создаст продакшн-студию ради роликов в метро
18:04, 09 Январь 2019
Новое муниципальное учреждение будет не только снимать видео о городе, но и делать социальную рекламу.
Мэр Александр Высокинский рассказал о планах горадминистрации запустить собственную продакшн-студию. Она будет заниматься производством познавательных 20-минутных роликов о том, как работает Екатеринбург.
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Видео будут о метро, о транспорте, образовании, здравоохранении Екатеринбурга. Людям будет интересно узнать, как работают все эти большие механизмы. Распространять будем в метро и на телеканалах.
Деньги на такую продакшн-студию возьмут из бюджета, но сколько это стоит, мэр затруднился сказать. По его словам, сейчас это просчитывается.
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