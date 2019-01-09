Дума Екатеринбурга начнет обсуждать транспортную реформу в марте

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Речь идет об изменениях в транспортной схеме на срок до 2035 года. Выступать перед депутатами будут представители комитета по транспорту , организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.





« Иннопроме». Через несколько месяцев « Город.Pro» предложил вариант изменения. Но это вызвало столь резкую критику горожан , что реформу решили отложить. Новая транспортная схема должна заработать 1 июня 2019 года. Первые признаки ее скорого наступления О необходимости транспортной реформы в Екатеринбурге заговорили летом 2016 года наИннопроме». Через несколько месяцевГород.Pro» предложил вариант изменения. Но это вызвало столь резкую критику горожанчто реформу решили отложить. Новая транспортная схема должна заработать 1 июня 2019 года. Первые признаки ее скорого наступления появились 5 января.

Екатеринбургская городская дума опубликовала план работы на первое полугодие 2019 года. Согласно документудолгожданную транспортную реформу начнут рассматривать 19 марта на заседании комиссии по городскому хозяйствуградостроительству и землепользованию.