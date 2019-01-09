Дума Екатеринбурга начнет обсуждать транспортную реформу в марте
16:50, 09 Январь 2019
Глобальные изменения рассмотрят на заседании комиссии по городскому хозяйству.
Екатеринбургская городская дума опубликовала план работы на первое полугодие 2019 года. Согласно документу, долгожданную транспортную реформу начнут рассматривать 19 марта на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
Речь идет об изменениях в транспортной схеме на срок до 2035 года. Выступать перед депутатами будут представители комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.
О необходимости транспортной реформы в Екатеринбурге заговорили летом 2016 года на «Иннопроме». Через несколько месяцев «Город.Pro» предложил вариант изменения. Но это вызвало столь резкую критику горожан, что реформу решили отложить. Новая транспортная схема должна заработать 1 июня 2019 года. Первые признаки ее скорого наступления появились 5 января.
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