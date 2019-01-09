Администрация Екатеринбурга заплатит 30 миллионов за бездомных собак

Екатеринбургская мэрия ищет подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных собак. За работу она готова заплатить 30 890 500 рублей, такая сумма указана в документах на сайте госзакупок.

В стоимость входит отлов и транспортировка 2800 животных в пункты кратковременного содержания (ПКС), а также пребывание 2270 собак там, согласно заключениям ветеринара и кинолога. Кроме того, еще в течение месяца в ПКС должны находиться 330 четвероногих, которых стерилизуют или кастрируют.Также пойманных собак обязаны пристроить, а пять помещений, в которых они будут проживать до встречи с хозяином, оборудовать. И не забыть оплатить аренду, чтобы ненароком не оказаться на улице вместе с животными.

Заявки от подрядчиков принимают до 18 января. Контракт будет действовать весь 2019 год до 27 декабря.