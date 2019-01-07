В Екатеринбурге похолодает после Рождества

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По данным Уральского гидрометцентра , 8 января столбики термометра днем покажут -12 градусов , такая же температура установится и 9 января. В эти дни обещают небольшой снег. 7 и 8 января будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду , а 9 января он станет северо-западным и замедлится до 4-9 метров в секунду.

Последние праздничные дникоторые запомнились мягкой погодойподходят к концу. В Екатеринбурге ожидают похолодание. Так7 января температура воздуха вечером опустится до -16 градусовсвидетельствует сайт Gismeteo.