В Екатеринбурге похолодает после Рождества
14:16, 07 Январь 2019
Днем столбики термометра опустятся до -12.
Последние праздничные дни, которые запомнились мягкой погодой, подходят к концу. В Екатеринбурге ожидают похолодание. Так, 7 января температура воздуха вечером опустится до -16 градусов, свидетельствует сайт Gismeteo.
По данным Уральского гидрометцентра, 8 января столбики термометра днем покажут -12 градусов, такая же температура установится и 9 января. В эти дни обещают небольшой снег. 7 и 8 января будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а 9 января он станет северо-западным и замедлится до 4-9 метров в секунду.
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