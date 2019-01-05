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В сквере Попова запустили световой фонтан с радиоволнами

14:50, 05 Январь 2019
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Фото: Марина Козлачкова
Но горожане заметили, что исчезли скамейки. Может быть, вернутся?

Световой фонтан, который, по задумке авторов, должен быть всесезонным, заработал в сквере Попова. Конструкция, символизирующая радиоволны, состоит из 12 тысяч светодиодных плат. Установка фонтана является частью проекта благоустройства сквера.

Кроме световой инсталляции, возле памятника изобретателю радио появились новые фонари, бехатон и гранитные плиты на дорожках. Стоимость работ по благоустройству оценивалась в 40 миллионов рублей. Подсветка для фонтана обошлась в 680 тысяч рублей. В технической документации проекта было указано, что в сквере должны появиться малые архитектурные формы.

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Однако Марина Козлачкова, художник, педагог и автор фото отметила: «Вместо фонтана теперь световая инсталляция и не осталось ни одной скамейки. Других усовершенствований в потемках не заметила».
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, сквер Попова, благоустройство, световой фонтан, Екатеринбург, фонтан
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