В сквере Попова запустили световой фонтан с радиоволнами

Световой фонтан, который, по задумке авторов, должен быть всесезонным, заработал в сквере Попова. Конструкция, символизирующая радиоволны, состоит из 12 тысяч светодиодных плат. Установка фонтана является частью проекта благоустройства сквера.

Кроме световой инсталляции, возле памятника изобретателю радио появились новые фонари, бехатон и гранитные плиты на дорожках. Стоимость работ по благоустройству оценивалась в 40 миллионов рублей. Подсветка для фонтана обошлась в 680 тысяч рублей. В технической документации проекта было указано, что в сквере должны появиться малые архитектурные формы.