Остановку «Дом кино» в Екатеринбурге перенесли на квартал назад
19:51, 05 Январь 2019
Грядет транспортная реформа.
Автобусную остановку «Дом кино» (при движении в центр города), которая сейчас располагается на Малышева за перекрестком с Мамина-Сибиряка, перенесли ближе к Луначарского. На новом месте появился маленький остановочный комплекс, который вписали в существующую платную парковку.
Пока пассажиры садятся в транспорт на старой остановке, но, возможно, скоро это изменится. Перенос остановки «Дом кино» — это один из пунктов грядущей транспортной реформы. Мэрия не раз заявляла, что поставит остановку ближе к Луначарского, чтобы пассажиры могли пересаживаться с трамвая на автобус\троллейбус быстрее.
ЕТВ нарисовал на карте, какие изменения произошли на улице Малышева:
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Иллюстрация: карта 2GIS и стрелочка ЕТВ
В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что остановочный пункт и правда появился в рамках транспортной реформы.
Всего в Екатеринбурге 1300 остановок, большую часть которых нужно приводить в порядок, а некоторые — переносить, так как они находятся слишком далеко от транспортных узлов. Это нужно и пользователям повременного транспортного тарифа, где счет идет на минуты. Новая транспортная схема должна заработать 1 июня 2019 года.
Транспортная реформа:
Иллюзия комфорта: метро или трамвай
Следующая — конечная
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