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Остановку «Дом кино» в Екатеринбурге перенесли на квартал назад

19:51, 05 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Грядет транспортная реформа. 
Автобусную остановку «Дом кино» (при движении в центр города), которая сейчас располагается на Малышева за перекрестком с Мамина-Сибиряка, перенесли ближе к Луначарского. На новом месте появился маленький остановочный комплекс, который вписали в существующую платную парковку.

Пока пассажиры садятся в транспорт на старой остановке, но, возможно, скоро это изменится. Перенос остановки «Дом кино» — это один из пунктов грядущей транспортной реформы. Мэрия не раз заявляла, что поставит остановку ближе к Луначарского, чтобы пассажиры могли пересаживаться с трамвая на автобус\троллейбус быстрее.

ЕТВ нарисовал на карте, какие изменения произошли на улице Малышева:
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Иллюстрация: карта 2GIS и стрелочка ЕТВ

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что остановочный пункт и правда появился в рамках транспортной реформы.

Всего в Екатеринбурге 1300 остановок, большую часть которых нужно приводить в порядок, а некоторые — переносить, так как они находятся слишком далеко от транспортных узлов. Это нужно и пользователям повременного транспортного тарифа, где счет идет на минуты. Новая транспортная схема должна заработать 1 июня 2019 года.
Транспортная реформа:
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Авторы:
Марина СухогузоваМария Войнакова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, троллейбусы, автобусы, транспорт, остановка, транспортная реформа, Екатеринбург
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