В Екатеринбурге до конца праздников перекроют Объездную дорогу

Для удобства пешеходов и автомобилистов подрядчик сделал на участке временную дорогу с насыпным тротуаром. Тем , кто планировал ехать по Объездной со стороны Амундсена к Московскому тракту , можно объехать по временному отрезку проезжей части улицы Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка улиц Бардина и Зоологической и там разворачиваться в обратном направлении , чтобы вновь выехать на кольцо и уйти с него по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов.





Работы на участке завершатся 10 января.

