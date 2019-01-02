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В Екатеринбурге до конца праздников перекроют Объездную дорогу

17:49, 02 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Участок на пересечении с Серафимы Дерябиной не будет доступен для проезда до 10 января.
С 3 января «Трест Уралтрансспецстрой» будет прокладывать ливневку, из-за чего ограничит движение по кольцу на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. При этом проехать не смогут автомобилисты, которые едут по Объездной со стороны Амундсена, а также те, кто едет из Академического микрорайона в центр Екатеринбурга.
Откровения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.
Для удобства пешеходов и автомобилистов подрядчик сделал на участке временную дорогу с насыпным тротуаром. Тем, кто планировал ехать по Объездной со стороны Амундсена к Московскому тракту, можно объехать по временному отрезку проезжей части улицы Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка улиц Бардина и Зоологической и там разворачиваться в обратном направлении, чтобы вновь выехать на кольцо и уйти с него по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов.

Работы на участке завершатся 10 января.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Екатеринбург, перекрытие движения, перекрытие улиц, мэрия
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