Без салюта: свердловчан предупредили об урагане в новогоднюю ночь

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального МЧС, во второй половине дня 31 декабря ожидается сильный ветер, скоростью 25 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными при посещении мест массовых гуляний: держаться подальше от крыш зданий, а также не прятаться от ветра на остановках и за рекламными щитами.

Спасатели также просят воздержаться от запуска пиротехники в новогоднюю ночь. Фейерверк при порывах ветра может изменить траекторию движения, нанести травмы окружающим или поджечь здание. Также нельзя оставлять без присмотра новогоднюю иллюминацию и гирлянды. При перепадах напряжения их нужно отключить от сети.