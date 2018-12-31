Без салюта: свердловчан предупредили об урагане в новогоднюю ночь
15:18, 31 Декабрь 2018
Спасатели просят отказаться от запуска фейерверка.
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального МЧС, во второй половине дня 31 декабря ожидается сильный ветер, скоростью 25 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными при посещении мест массовых гуляний: держаться подальше от крыш зданий, а также не прятаться от ветра на остановках и за рекламными щитами.
Спасатели также просят воздержаться от запуска пиротехники в новогоднюю ночь. Фейерверк при порывах ветра может изменить траекторию движения, нанести травмы окружающим или поджечь здание. Также нельзя оставлять без присмотра новогоднюю иллюминацию и гирлянды. При перепадах напряжения их нужно отключить от сети.
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