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Без салюта: свердловчан предупредили об урагане в новогоднюю ночь

15:18, 31 Декабрь 2018
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Спасатели просят отказаться от запуска фейерверка.  

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального МЧС, во второй половине дня 31 декабря ожидается сильный ветер, скоростью 25 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными при посещении мест массовых гуляний: держаться подальше от крыш зданий, а также не прятаться от ветра на остановках и за рекламными щитами.

Спасатели также просят воздержаться от запуска пиротехники в новогоднюю ночь. Фейерверк при порывах ветра может изменить траекторию движения, нанести травмы окружающим или поджечь здание. Также нельзя оставлять без присмотра новогоднюю иллюминацию и гирлянды. При перепадах напряжения их нужно отключить от сети.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, ветер, Новый год, погода, Свердловская область , Екатеринбург
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