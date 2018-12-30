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В сквере имени Кормильцева в Екатеринбурге появятся велодорожки

13:16, 30 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Мэрия заказала проект благоустройства аллеи.
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проект реконструкции сквера имени Белинского. Привести в порядок нужно участок от Куйбвшева до Декабристов, а также кусочек Куйбышева от Белинского до Красноармейской. Площадь этой территории 2, 25 гектара. Подрядчик должен подготовить три концепции благоустройства до 15 марта 2019 года, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

В проекте нужно продумать зонирование аллеи, спортивную площадку, велодорожки, цветник, парковку и лавочки для студентов УрФУ, корпус которого находится неподалеку. В техзадаии отмечают, что сейчас аллея используется только как транзитный путь, а не место для отдыха. Нужно это исправить и подчеркнуть, что деревья парка в честь окончания войны высадили студенты-фронтовики.

Аллея вдоль улицы Белинского от Декабристов до Куйбышева хотят присвоить имя поэта Ильи Кормильцева. Однако общественники возразили, что парк уже получил имя студентов-фронтовиков. Мэрия отправила запрос в госархив, чтобы проверить эту информацию.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, благоустройство, сквер, мэрия, госзакупки, велодорожка
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