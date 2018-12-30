В сквере имени Кормильцева в Екатеринбурге появятся велодорожки

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В проекте нужно продумать зонирование аллеи , спортивную площадку , велодорожки , цветник , парковку и лавочки для студентов УрФУ , корпус которого находится неподалеку. В техзадаии отмечают , что сейчас аллея используется только как транзитный путь , а не место для отдыха. Нужно это исправить и подчеркнуть , что деревья парка в честь окончания войны высадили студенты-фронтовики.





, что парк уже получил имя студентов-фронтовиков. Мэрия отправила запрос в госархив , чтобы проверить эту информацию.

Аллея вдоль улицы Белинского от Декабристов до Куйбышева хотят присвоить имя поэта Ильи Кормильцева . Однако общественники возразиличто парк уже получил имя студентов-фронтовиков. Мэрия отправила запрос в госархивчтобы проверить эту информацию.