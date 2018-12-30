«Рифей» снова попытается стать мусорным оператором Екатеринбурга
15:01, 30 Декабрь 2018
Компания обжаловала решение суда по иску к «Спецавтобазе».
Тюменская компания «Рифей» обжаловала решение арбитражного суда, который признал итоги конкурса по определению мусорного оператора для Восточного округа. Апелляцию рассмотрят только в следующем году. Компания подала иск против «Спецавтобазы», посчитав, что она выиграла конкурс незаконно.
Екатеринбургская мусорная компания получила обеспечительные меры, из-за которых ей было запрещено заключать договоры с новыми потребителями. И это напрямую угрожало запланированной на 1 января 2019 года мусорной реформе — с этого дня за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов должны отвечать региональные операторы. Почему Екатеринбург нуждается в изменениях, ЕТВ писал здесь. При этом «Рифей» отозвал только иск об обеспечительных мерах, но не о признании конкурса недействительным. Судебные разбирательства продолжатся.
Сейчас компния «Рифей» возглавляет Северный округ с центром в Нижнем Тагиле. Против компании активно выступает мэр города Владислав Пинаев. Он посчитал, что тарифы, которые запросил «Рифей», неоправданно высокими. Администрация города направила письма с требованием провести повторный анализ расчетных материалов председателю РЭК Владимиру Гришанову, первому вице-губернатору Алексею Орлову, министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.
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