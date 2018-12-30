«Рифей» снова попытается стать мусорным оператором Екатеринбурга

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, из-за которых ей было запрещено заключать договоры с новыми потребителями. И это напрямую угрожало запланированной на 1 января 2019 года мусорной реформе — с этого дня за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов должны отвечать региональные операторы. Почему Екатеринбург нуждается в изменениях , ЕТВ писал « Рифей» отозвал только иск об обеспечительных мерах , но не о признании конкурса недействительным. Судебные разбирательства продолжатся.

Екатеринбургская мусорная компания получила обеспечительные мерыиз-за которых ей было запрещено заключать договоры с новыми потребителями. И это напрямую угрожало запланированной на 1 января 2019 года мусорной реформе — с этого дня за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов должны отвечать региональные операторы. Почему Екатеринбург нуждается в измененияхЕТВ писал здесь . При этомРифей» отозвал только иск об обеспечительных мерахно не о признании конкурса недействительным. Судебные разбирательства продолжатся.





Сейчас компния « Рифей» возглавляет Северный округ с центром в Нижнем Тагиле. Против компании активно выступает мэр города Владислав Пинаев. Он посчитал , что тарифы , которые запросил « Рифей», неоправданно высокими. Администрация города направила письма с требованием провести повторный анализ расчетных материалов председателю РЭК Владимиру Гришанову , первому вице-губернатору Алексею Орлову , министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.