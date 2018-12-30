Екатеринбург оттает после Нового года

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Январские выходные обещают быть солнечными. До рождества стоблики термометров будут расти только вверх. Во вторник , 1 января , температура воздуха останется на прежних -13 градусах , но обещают сильный ветер. На следующий день синоптики обещают побепление до -10. В четверг , 3 января , станет еще на пару градусов теплее , так что можно смело идти на каток и кататься там до самого вечера. В пятницу станет чуть прохладнее , но небо будет ясным.

Жители Екатеринбурга смогут посмотреть новогодний салют на улице и даже покататься на горках у себя во дворе. По прогнозу Gismeteo, столбики термометров после боя курантов опустятся только до -18 градусов. На небе будет облачноно зато без снегопада. Днем воздух прогреется до -13 градусовтак что последний поход за продуктами тоже ничего не омрачит.