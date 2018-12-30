Екатеринбург оттает после Нового года
14:19, 30 Декабрь 2018
В праздничную ночь морозов не будет.
Жители Екатеринбурга смогут посмотреть новогодний салют на улице и даже покататься на горках у себя во дворе. По прогнозу Gismeteo, столбики термометров после боя курантов опустятся только до -18 градусов. На небе будет облачно, но зато без снегопада. Днем воздух прогреется до -13 градусов, так что последний поход за продуктами тоже ничего не омрачит.
Январские выходные обещают быть солнечными. До рождества стоблики термометров будут расти только вверх. Во вторник, 1 января, температура воздуха останется на прежних -13 градусах, но обещают сильный ветер. На следующий день синоптики обещают побепление до -10. В четверг, 3 января, станет еще на пару градусов теплее, так что можно смело идти на каток и кататься там до самого вечера. В пятницу станет чуть прохладнее, но небо будет ясным.
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