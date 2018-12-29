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В новогоднюю ночь транспорт в Екатеринбурге будет ходить до 23:00

12:11, 29 Декабрь 2018
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Метрополитен работает до 01:00 1 января.
В новогоднюю ночь 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы Екатеринбурга будут ходить до 23:00, а метрополитен — до 01:00 1 января 2019 года. Об этом сообщает инстаграм мэрии Екатеринбурга.

С 1 января в праздничные дни общественный транспорт будет работать по воскресным расписаниям: количество машин на линии уменьшат. Метро остальные дни новогодних праздников будет работать в обычном режиме.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, транспорт, автобусы, троллейбусы, трамваи, Екатеринбург, Новый год
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