В новогоднюю ночь транспорт в Екатеринбурге будет ходить до 23:00
12:11, 29 Декабрь 2018
Метрополитен работает до 01:00 1 января.
В новогоднюю ночь 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы Екатеринбурга будут ходить до 23:00, а метрополитен — до 01:00 1 января 2019 года. Об этом сообщает инстаграм мэрии Екатеринбурга.
С 1 января в праздничные дни общественный транспорт будет работать по воскресным расписаниям: количество машин на линии уменьшат. Метро остальные дни новогодних праздников будет работать в обычном режиме.
С 1 января в праздничные дни общественный транспорт будет работать по воскресным расписаниям: количество машин на линии уменьшат. Метро остальные дни новогодних праздников будет работать в обычном режиме.
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