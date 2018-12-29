Общественник Беззуб раскритиковал уборку снега в Екатеринбурге
15:39, 29 Декабрь 2018
Активному горожанину не понравилось, как мэрия почистила мост на Бебеля.
Алексей Беззуб возмутился тем, как убирают снег в Екатеринбурге. В частности, общественник обратил внимание на мост по улице Бебеля, где, по его словам, снег лежит уже два дня. Беззуб считает, что город просто не хотят качественно убирать.
Алексей Беззуб
общественник
Снег был два дня назад. Город не убирают ни днём, ни ночью. За исключением тротуаров. На Бебелевском мосту как лежал снег вчера вечером, так и лежит сейчас. Его не прометали ночью, его не прометают днём. В следующем году денег выделят на уборку в полтора раза больше. А город все равно останется в таком состоянии. Дело не в деньгах, а в не желании делать свою работу.
В мэрии Екатеринбурга ЕТВ заявили, что существуют регламенты уборки, которые строго соблюдаются. «Связался с районным отделом [который отвечает за мост на Бебеля], все убрано и почищено», — сказал пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.
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