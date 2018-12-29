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Общественник Беззуб раскритиковал уборку снега в Екатеринбурге

15:39, 29 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Активному горожанину не понравилось, как мэрия почистила мост на Бебеля.
Алексей Беззуб возмутился тем, как убирают снег в Екатеринбурге. В частности, общественник обратил внимание на мост по улице Бебеля, где, по его словам, снег лежит уже два дня. Беззуб считает, что город просто не хотят качественно убирать.



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Алексей Беззуб
общественник
Снег был два дня назад. Город не убирают ни днём, ни ночью. За исключением тротуаров. На Бебелевском мосту как лежал снег вчера вечером, так и лежит сейчас. Его не прометали ночью, его не прометают днём. В следующем году денег выделят на уборку в полтора раза больше. А город все равно останется в таком состоянии. Дело не в деньгах, а в не желании делать свою работу.
Алексей Беззуб
В мэрии Екатеринбурга ЕТВ заявили, что существуют регламенты уборки, которые строго соблюдаются. «Связался с районным отделом [который отвечает за мост на Бебеля], все убрано и почищено», — сказал пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, снег, уборка
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