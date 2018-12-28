Высокинский предложил поставить памятник киоску

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, кофе и ремонтом обуви подальше от центра города уже к 2020 году. ЕТВ В этом году мэрия Екатеринбурга ужесточила кампанию по ликвидации киосков и торговых павильонов. Мэр города Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмойкофе и ремонтом обуви подальше от центра города уже к 2020 году. ЕТВ выяснял , есть ли у шаурмы в Екатеринбурге шанс выжить и что должно произойти с киосками через три года.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявилчто после сноса нестационарных объектов на одной из городских аллей могут поставить памятник киоску. Об этом градоначальник заявил в эфире радиоГород ФМ». По словам Высокинскогоновый монумент станеткультовым местом., — добавил мэр.