Главная «ЕТВ»НовостиГород

Высокинский предложил поставить памятник киоску

15:59, 28 Декабрь 2018
dsc_0560a.jpg
Фото: МАрия Войнакова, ЕТВ
Когда очередной яркий монумент появится в Екатеринбурге - пока неизвестно.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что после сноса нестационарных объектов на одной из городских аллей могут поставить памятник киоску. Об этом градоначальник заявил в эфире радио «Город ФМ». По словам Высокинского, новый монумент станет «культовым местом. «Но всему свое время», — добавил мэр.

В этом году мэрия Екатеринбурга ужесточила кампанию по ликвидации киосков и торговых павильонов. Мэр города Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой, кофе и ремонтом обуви подальше от центра города уже к 2020 году. ЕТВ выяснял, есть ли у шаурмы в Екатеринбурге шанс выжить и что должно произойти с киосками через три года.
Кулак дружбы
ЕТВ вспоминает странные праймериз, туманные выборы и не только. Вывод печален — политика кончилась.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Высокинский предложил поставить памятник киоску»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, мэрия, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.