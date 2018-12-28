Высокинский предложил поставить памятник киоску
15:59, 28 Декабрь 2018
Когда очередной яркий монумент появится в Екатеринбурге - пока неизвестно.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что после сноса нестационарных объектов на одной из городских аллей могут поставить памятник киоску. Об этом градоначальник заявил в эфире радио «Город ФМ». По словам Высокинского, новый монумент станет «культовым местом. «Но всему свое время», — добавил мэр.
В этом году мэрия Екатеринбурга ужесточила кампанию по ликвидации киосков и торговых павильонов. Мэр города Александр Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой, кофе и ремонтом обуви подальше от центра города уже к 2020 году. ЕТВ выяснял, есть ли у шаурмы в Екатеринбурге шанс выжить и что должно произойти с киосками через три года.
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