В Екатеринбурге на Объездной дороге запретят движение машин

Специалисты «Трест Уралтрансспецстрой» проложат ливневую канализацию на пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Работы будут вести в новогодние праздники, с 3 по 10 января, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На это же время ограничат движение транспорта.

Если быть точнее, автомобилистам запретят ездить по оси Объездной дороги со стороны Амундсена в направлении Московского тракта, а также из микрорайона Академического в направлении центра Екатеринбурга. Чтобы водители и пешеходы не устроили транспортный коллапс, специалисты оборудуют пути объезда и временные тротуары. Коммуникации сделают между полосами движения на Серафимы Дерябиной вблизи примыкания к кольцу. Ширина дороги для машин будет десять метров (три ряда), для пешеходов — 1,5 метра.

Для тех, кто едет с Амундсена в сторону Московского тракта, предлагают следующий вариант: уйти на временной участок на Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка Бардина-Зоологическая, затем развернуться обратно, чтобы снова выехать на кольцо, и отправиться по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов. Подробную схему объезда вы можете посмотреть здесь.