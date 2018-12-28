«Ущербное решение»: мэрия продаст санаторий на Шарташе
10:20, 28 Декабрь 2018
Депутат Дмитрий Сергин считает, что землю отдадут за бесценок.
Мэрия выставила на продажу здание бывшего детского санатория на Изоплите, в прибрежной зоне Шарташа. За эту землю планируют выручить 37 миллионов рублей, а за само здание — еще 20 миллионов рублей. Сохранить этот объект в городской собственности пытался депутат Дмитрий Сергин. На своей странице в Facebook он написал, что землю продают практически за бесценок. По его словам, даже простенькие деревянные дома рядом с Шарташом стоят от десяти до 30 миллионов рублей.
«Пытался донести до коллег-депутатов ущербность этого решения. Объект располагается в уникальном месте, прибрежной лесопарковой зоне озера Шарташ. Площадь здания 2500 метров квадратных, земельного участка почти 1,5 гектара», — написал Дмитрий Сергин.
Депутат считает, что на этом месте можно было бы устроить круглогодичный детский лагерь или реабилитационный центр. «К сожалению, мои доводы не услышали, проголосовали за отчуждение», — сообщил Дмитрий Сергин. В департаменте по управлению муниципальным имуществом депутату ответили, что хорошие объекты не могут оказаться в списке на продажу. Главным минусом этой больницы оказалась выгребная канализация.
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