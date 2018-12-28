«Ущербное решение»: мэрия продаст санаторий на Шарташе

Мэрия выставила на продажу здание бывшего детского санатория на Изоплите , в прибрежной зоне Шарташа. За эту землю планируют выручить 37 миллионов рублей , а за само здание — еще 20 миллионов рублей. Сохранить этот объект в городской собственности пытался депутат Дмитрий Сергин. На своей странице в Facebook он написал , что землю продают практически за бесценок. По его словам , даже простенькие деревянные дома рядом с Шарташом стоят от десяти до 30 миллионов рублей.





« Пытался донести до коллег-депутатов ущербность этого решения. Объект располагается в уникальном месте , прибрежной лесопарковой зоне озера Шарташ. Площадь здания 2500 метров квадратных , земельного участка почти 1,5 гектара», — написал Дмитрий Сергин.





