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Топ-5 новостей недели. Люди уходят, пельмень приходит

19:00, 28 Декабрь 2018
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ подводит итоги финальной недели декабря с огоньком.
Последняя рабочая неделя 2018 года порадовала одних и разочаровала других. На информационном поле закончились одни скандалы и начались другие. Екатеринбург как всегда не заставил скучать.

Попробуйте угадать главные события уходящей неделе на нашем традиционном коллаже:
Кулак дружбы
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Глацких ушла

Эпопея с Ольгой Глацких подошла к логическому завершению, которого все ждали с самого начала. Директор департамента молодежной политики уволилась по собственному желанию. Ушла после того, как Евгений Куйвашев публично заявил, что она продолжит работу. Ушла фактически непобежденной.

Ольга Глацких уверена, что в будущем поможет добиться успехов тем, кто знает, что «на пределе человеческих возможностей можно рассчитывать только на себя». Кажется, о чиновнице мы еще услышим не раз. Но точно не в этом году.

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Два маршрута отменили

Екатеринбург войдет в новый год без двух автобусов. Причина для отмены маршрутов № 024 и № 04 одна: они не вписываются в новую маршрутную сеть. Слишком длинные, содержать их дорого. Город наполнен маршрутами, которые дублируют друг друга. С 2017 года такой транспорт начали постепенно убирать. Так что очередные изменения, в целом, к лучшему.

Многие нововведения встречают с опаской и недовольством. Горожане, кто часто ездил по маршрутам № 024 и № 04, вряд ли обрадовались новости об их отмене. Но это было необходимо и даже — неизбежно.

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Шипулин покончил со спортом

На этой неделе биатлонный мир содрогнулся: российский (и по совместительству екатеринбургский) чемпион Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Чего греха таить, к этому все шло.

Наш олимпионик не тренировался целое лето и не горел желанием готовиться к сезону. В октябре Антон все-таки заявил, что продолжит карьеру, и начал заниматься. Позже выяснилось, что в сборную России Шипулина не позвали, спортсмен стал тренироваться со второй командой. Видимо, понял, что поезд ушел — и сказал судьбоносные слова. Шипулина тут же раскритиковали: легендарный Александр Тихонов заявил, что биатлониста просто-напросто избаловали.
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Савиновских уехала из России

Юлия Савиновских вместе с мужем и родными детьми переехала в Испанию, получив убежище. Ранее у екатеринбурженки забрали двух приемных детей: органы опеки узнали, что девушка удалила грудь. Савиновских долго боролась с властью, но безуспешно. А страну покинула из-за страха за родных детей.

Ждем гигантский пельмень в 2019-м

Главный «хайпожор» Екатеринбурга — директор ЦПКиО Роман Шадрин — устроил очередной перформанс, который стал обсуждать весь город. Генерал слепил гигантский пельмень из пенопласта и предложил поставить свою поделку в парке.

Когда горожане не признали в пельмене пельмень, Роман Шадрин обиделся: «А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г… вылепили?» Кафка, Ван Гог так и остались непризнанными при жизни творцами, а потом — обрели невероятную популярность. Быть может, работы директора ЦПКиО Шадрина должно проверить время?
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Вот и все. Хороших вам праздников! Держите себя в руках и будьте счастливы в новом году!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, топ-5
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