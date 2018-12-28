Топ-5 новостей недели. Люди уходят, пельмень приходит
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Глацких ушла
Эпопея с Ольгой Глацких подошла к логическому завершению, которого все ждали с самого начала. Директор департамента молодежной политики уволилась по собственному желанию. Ушла после того, как Евгений Куйвашев публично заявил, что она продолжит работу. Ушла фактически непобежденной.
Ольга Глацких уверена, что в будущем поможет добиться успехов тем, кто знает, что «на пределе человеческих возможностей можно рассчитывать только на себя». Кажется, о чиновнице мы еще услышим не раз. Но точно не в этом году.
Два маршрута отменили
Екатеринбург войдет в новый год без двух автобусов. Причина для отмены маршрутов № 024 и № 04 одна: они не вписываются в новую маршрутную сеть. Слишком длинные, содержать их дорого. Город наполнен маршрутами, которые дублируют друг друга. С 2017 года такой транспорт начали постепенно убирать. Так что очередные изменения, в целом, к лучшему.
Многие нововведения встречают с опаской и недовольством. Горожане, кто часто ездил по маршрутам № 024 и № 04, вряд ли обрадовались новости об их отмене. Но это было необходимо и даже — неизбежно.
Шипулин покончил со спортом
На этой неделе биатлонный мир содрогнулся: российский (и по совместительству екатеринбургский) чемпион Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Чего греха таить, к этому все шло.Наш олимпионик не тренировался целое лето и не горел желанием готовиться к сезону. В октябре Антон все-таки заявил, что продолжит карьеру, и начал заниматься. Позже выяснилось, что в сборную России Шипулина не позвали, спортсмен стал тренироваться со второй командой. Видимо, понял, что поезд ушел — и сказал судьбоносные слова. Шипулина тут же раскритиковали: легендарный Александр Тихонов заявил, что биатлониста просто-напросто избаловали.