Топ-5 новостей недели. Люди уходят, пельмень приходит

Эпопея с Ольгой Глацких подошла к логическому завершению, которого все ждали с самого начала. Директор департамента молодежной политики уволилась по собственному желанию. Ушла после того, как Евгений Куйвашев публично заявил, что она продолжит работу. Ушла фактически непобежденной.

Ольга Глацких уверена, что в будущем поможет добиться успехов тем, кто знает, что «на пределе человеческих возможностей можно рассчитывать только на себя». Кажется, о чиновнице мы еще услышим не раз. Но точно не в этом году.