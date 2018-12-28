«Праздник на костях»: останки под площадью 1905 года просят перенести

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл снова выступил за перезахоронение останков, которые находятся под площадью 1905 года. В интервью «Областной газете» он заявил, что там покоятся почетные граждане Екатеринбурга, которых нужно перенести на кладбище. С таким предложением он намерен обратиться к городским и областным властям и общественникам.

«Это оскорбительно для людей, живущих сейчас в этом городе, — ходить по могилам и делать праздники на костях. Пока они там лежат, это — святое место, там нельзя устраивать игрища. Если другой площади для гуляний нет, то надо изъять все останки и с почетом перенести на кладбище, сделать хороший памятник. Зависит это не от материальных средств, а только от тех людей, которые принимают решения, от их политической воли», — заявил митрополит в интервью.

Церковь уже не первый год обращается к мэрии с требованием перезахоронить останки, которые обнаружились во время ремонтных работ. Археологи предполагают, что там может быть около 200 могил.