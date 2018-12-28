Главная «ЕТВ»НовостиГород

«Праздник на костях»: останки под площадью 1905 года просят перенести

12:33, 28 Декабрь 2018
start.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Митрополит Кирилл обратится с такой просьбой к почетным гражданам Екатеринбурга.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл снова выступил за перезахоронение останков, которые находятся под площадью 1905 года. В интервью «Областной газете» он заявил, что там покоятся почетные граждане Екатеринбурга, которых нужно перенести на кладбище. С таким предложением он намерен обратиться к городским и областным властям и общественникам.

«Это оскорбительно для людей, живущих сейчас в этом городе, — ходить по могилам и делать праздники на костях. Пока они там лежат, это — святое место, там нельзя устраивать игрища. Если другой площади для гуляний нет, то надо изъять все останки и с почетом перенести на кладбище, сделать хороший памятник. Зависит это не от материальных средств, а только от тех людей, которые принимают решения, от их политической воли», — заявил митрополит в интервью.

Церковь уже не первый год обращается к мэрии с требованием перезахоронить останки, которые обнаружились во время ремонтных работ. Археологи предполагают, что там может быть около 200 могил.

Кулак дружбы
ЕТВ вспоминает странные праймериз, туманные выборы и не только. Вывод печален — политика кончилась.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Праздник на костях»: останки под площадью 1905 года просят перенести »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, площадь 1905 года, перезахоронение, останки, Свердловская область , Епархия, церковь, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева