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ГИБДД предупредила свердловских водителей о плохой видимости

09:08, 28 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Регион будет заваливать снегом все выходные. 

Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителях о сильных снегопадах, которые создадут сложную ситуацию на дорогах и ухудшат видимость. Водителей просят быть внимательными, выбирать подходящую скорость движения, соблюдать дистанцию и не идти на обгон. В поездках на дальнее расстояние с собой нужно брать теплые вещи, запас еды и топлива, сообщили в пресс-службе региональной инспекции.

Пешеходам в такую погоду нужно соблюдать правила дорожного движения, не лишними будут и светоотражающие элементы, которые позволят водителю заметить их в темное время суток. За ситуацией на федеральных трассах будут следить наряды ДПС. Инспекторы помогут застрявшим автомобилистам. В случае непредвиденных ситуаций нужно сообщить по единому номеру экстренных служб — 112.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ГИБДД, снег, снегопад
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