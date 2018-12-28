ГИБДД предупредила свердловских водителей о плохой видимости

Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителях о сильных снегопадах, которые создадут сложную ситуацию на дорогах и ухудшат видимость. Водителей просят быть внимательными, выбирать подходящую скорость движения, соблюдать дистанцию и не идти на обгон. В поездках на дальнее расстояние с собой нужно брать теплые вещи, запас еды и топлива, сообщили в пресс-службе региональной инспекции.



Пешеходам в такую погоду нужно соблюдать правила дорожного движения, не лишними будут и светоотражающие элементы, которые позволят водителю заметить их в темное время суток. За ситуацией на федеральных трассах будут следить наряды ДПС. Инспекторы помогут застрявшим автомобилистам. В случае непредвиденных ситуаций нужно сообщить по единому номеру экстренных служб — 112.