Екатеринбург завалит снегом перед Новым годом

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Сугробы в городе продолжат расти и 29 декабря. По данным Gismeteo, утром снег будет идти особенно сильно. А вот температура воздуха ожидается приятной -13…-15 градусов. В воскресенье станет чуть прохладнее , до -19 градусов , но зато прекратится снегопад и даже покажется солнце.

В конце декабря по Екатеринбургу ударили лютые морозыкоторые чуть не убили надежду на прогулку в новогоднюю ночь. В -35 и правда не спасли бы даже болониевые штаны. Однако морозы отступят прямо накануне праздника. Утром пятницы28 декабрястолбики термометров покажут -18 градусов. А после обеда воздух прогреется до -11. Правда в это же время начнется снегопадкоторый осложнит ситуацию на дорогах.