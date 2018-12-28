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Екатеринбург завалит снегом перед Новым годом

08:10, 28 Декабрь 2018
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Фото: pixabay
Снегопад поможет создать нужную зимнюю атмосферу.
В конце декабря по Екатеринбургу ударили лютые морозы, которые чуть не убили надежду на прогулку в новогоднюю ночь. В -35 и правда не спасли бы даже болониевые штаны. Однако морозы отступят прямо накануне праздника. Утром пятницы, 28 декабря, столбики термометров покажут -18 градусов. А после обеда воздух прогреется до -11. Правда в это же время начнется снегопад, который осложнит ситуацию на дорогах.

Сугробы в городе продолжат расти и 29 декабря. По данным Gismeteo, утром снег будет идти особенно сильно. А вот температура воздуха ожидается приятной -13…-15 градусов. В воскресенье станет чуть прохладнее, до -19 градусов, но зато прекратится снегопад и даже покажется солнце.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, снегопад, снег, праздники, Новый год, зима, погода, Екатеринбург
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