Сразу после Нового года в Екатеринбурге отменят маршрутки №04 и №024

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Причина для отмены автобусов № 024 и № 04 одна. Они не вписываются в новую маршрутную сеть , которую планируют ввести с 1 июля 2019 года. Эти маршруты слишком длинные ( особенно № 024), содержать их дорого , и они не отвечают главному принципу — короткие маршруты и пересадки в центре города.





, 024 маршрут — один из самых стабильных в расписании , к тому же он наряду с 045 обслуживает участок улицы 8 Марта , где она переходит в улицу Бориса Ельцина , и , соответственно , может привезти посетителей в Ельцин Центр. Что будет с транспортным предприятием « Пегас», который обслуживает только 024 маршрут , неизвестно. Директор предприятия Отметим024 маршрут — один из самых стабильных в расписаниик тому же он наряду с 045 обслуживает участок улицы 8 Мартагде она переходит в улицу Бориса Ельцинасоответственноможет привезти посетителей в Ельцин Центр. Что будет с транспортным предприятиемПегас», который обслуживает только 024 маршрутнеизвестно. Директор предприятия рассказывал ЕТВ об опасениях за дальнейшую работу в Екатеринбурге.





, как так вышло , что в Екатеринбурге столько длинных и дорогих для бюджета города маршрутов , а также ЕТВ подробно писал о томкак так вышлочто в Екатеринбурге столько длинных и дорогих для бюджета города маршрутова также