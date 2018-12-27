Сразу после Нового года в Екатеринбурге отменят маршрутки №04 и №024
12:00, 27 Декабрь 2018
В мэрии решили отказаться от дублирующих направлений.
Комитет по транспорту объявил, что в скором времени избавится от двух коммерческих маршрутов — № 04 и № 024. Они перестанут курсировать по городу с 1 января, когда закончится договор с перевозчиком. О планах на отмену этих автобусов мэрия заявляла давно. Так, от 024 маршрута предполагалось избавиться еще 1 июля 2017 года, когда у транспортников были наполеоновские планы по отмене регулярных направлений. Воплотились они примерно наполовину — в 2017 году мэрии удалось упразднить восемь маршрутов, работу по остальным временно приостановили.
Причина для отмены автобусов № 024 и № 04 одна. Они не вписываются в новую маршрутную сеть, которую планируют ввести с 1 июля 2019 года. Эти маршруты слишком длинные (особенно № 024), содержать их дорого, и они не отвечают главному принципу — короткие маршруты и пересадки в центре города.
Отметим, 024 маршрут — один из самых стабильных в расписании, к тому же он наряду с 045 обслуживает участок улицы 8 Марта, где она переходит в улицу Бориса Ельцина, и, соответственно, может привезти посетителей в Ельцин Центр. Что будет с транспортным предприятием «Пегас», который обслуживает только 024 маршрут, неизвестно. Директор предприятия рассказывал ЕТВ об опасениях за дальнейшую работу в Екатеринбурге.
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