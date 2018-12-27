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Управлять «Гортрансом» будет экс-повелитель трамваев в Екатеринбурге

12:24, 27 Декабрь 2018
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Сергей Нугаев рассказал, как будет работать объединенный перевозчик.

Бывший директор ТТУ Екатеринбурга Сергей Нугаев возглавил только что созданный «Гортранс». Предприятие появилось после слияния крупнейших транспортных МУПов города: «Муниципального объединения автобусных предприятий» и «Трамвайно-троллейбусного управления». В мэрии решили, что единый перевозчик сможет повысить эффективность работы городского транспорта. Но пока что структурные изменения на перевозках не отразились.

До оптимизации в ТТУ числилось 459 трамвайных вагонов, которые обслуживают 30 маршрутов и 250 троллейбусов на 19 маршрутах. Их обслуживали пять тысяч сотрудников организвции. В МОАП работали тысяча человек. В мэрии заявляли, что работники предприятий останутся в новой структуре.

К весне 2019 года в структуру вступит еще и ЦОД, который управляет светофорами, информационными табло и потоками транспорта на улицах Екатеринбурга. В компании создана временная управленческая структура, которая сохранится до июля следующего года, пока не начнет работать новая маршрутная сеть. Два городских маршрута отменят уже после нового года.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, МУП, Гортранс, ТТУ, трамвай, автобус, транспорт, Екатеринбург
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