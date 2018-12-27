Маршрут №53 в Солнечный может поменять перевозчика

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В мэрии о проблеме знают , рассказал ЕТВ начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Николай Вахлов. Более того , профильный комитет собирается оштрафовать перевозчика « Ю-Ви-Эй Транс», который выиграл конкурс на маршрут летом 2018 года. Более того , контракт вообще могут расторгнуть. Это значит , что маршрут № 53 может начать обслуживать другое предприятие.





« Ю-Ви-Эй Транс» — одно из старейших коммерческих транспортных предприятий Екатеринбурга. Сейчас оно обслуживает маршруты № 2 , 19 , 37 , 018 , 53. Представители « Ю-Ви-Эй Транс» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Долгожданный для жителей Солнечного маршрут № 53который связал микрорайон с ЖД вокзалом через улицу Московскуювнезапно стал проблемным. Вместо 17 машин на линию выходят всего девятьиз-за этого горожане вынуждены по 40 минут мерзнуть в ожидании транспорта.