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Маршрут №53 в Солнечный может поменять перевозчика

12:52, 27 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Мэрия недовольна тем, как «Ю-Ви-Эй Транс» обслуживает направление из отдаленного микрорайона Екатеринбурга.
Долгожданный для жителей Солнечного маршрут № 53, который связал микрорайон с ЖД вокзалом через улицу Московскую, внезапно стал проблемным. Вместо 17 машин на линию выходят всего девять, из-за этого горожане вынуждены по 40 минут мерзнуть в ожидании транспорта.

В мэрии о проблеме знают, рассказал ЕТВ начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Николай Вахлов. Более того, профильный комитет собирается оштрафовать перевозчика «Ю-Ви-Эй Транс», который выиграл конкурс на маршрут летом 2018 года. Более того, контракт вообще могут расторгнуть. Это значит, что маршрут № 53 может начать обслуживать другое предприятие.

«Ю-Ви-Эй Транс» — одно из старейших коммерческих транспортных предприятий Екатеринбурга. Сейчас оно обслуживает маршруты № 2, 19, 37, 018, 53. Представители «Ю-Ви-Эй Транс» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, мэрия, комитет по транспорту, маршрутка, транспорт, Екатеринбург
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