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Кондукторы ответят за слепого екатеринбуржца перед прокуратурой

17:23, 27 Декабрь 2018
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Сотрудников обвинили в непрофессионализме и нарушении прав инвалидов.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сделала выговор директору транспортной компании «ПАТП город» за незрячего пассажира Рината Шайдуллина, которого терроризируют кондукторы. О результате проверки сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что кондуктор автобуса № 27 потребовала от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря. При этом женщина высказывала пассажиру угрозы здоровью. Собаку можно перевозить бесплатно, перевозчик был неправ: таков вывод прокуратуры. Кондукторов обвинили в непрофессионализме, некачественной работе и нарушении прав инвалида. Прокуратура Екатеринбурга продолжает контролировать ситуацию.

Инцидент произошел 20 декабря в 11:45. Кондуктор потребовала у незрячего плату за собаку-поводыря Николаса, но Ринат отказался платить. Тогда женщина заявила, что пассажир «уже наказан богом» и пригрозила переломать руки и ноги. Интерес к конфликту проявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и пообещал разобраться в ситуации.

Но потом ситуация повторилась. По злой иронии судьбы, конфликт произошел, когда Ринат Шайдуллин возвращался домой со встречи перевозчиков, на которой ему пообещали, что платить за проезд собаки-поводыря не нужно.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, слепой, собака-поводырь, прокуратура Екатеринбурга
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