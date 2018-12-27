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Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада

15:37, 27 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Яндекс.Карты показывают, что в городе много аварий.
Екатеринбург погрузился в многокилометровые пробки. Сейчас сервис Яндекс.Карты оценивает дорожные заторы в девять баллов. Так, в сторону центра стоит улица Ленина от Московской до Восточной и от Мира до Вайнера. Малышева свободна только от 8 марта до Центральной гостиницы. Традиционно «побагровела» Куйбышева, особенно от Московской до 8 марта.

Непростая ситуация сложилась на Московской от Ленина до 
8 марта и обратно. Стоят Свердлова, Луначарского, Карла Либкнехта, Сакко и Ванцетти, Большакова. Придется задержаться на Токарей, Халтурина, проспекте Космонавтов и Челюскинцев у ЖД Вокзала.
Все казны
ЕТВ препарирует главный финансовый документ Екатеринбурга.
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Фото: Яндекс.Карты


Большие пробки можно связать со снегопадом, предновогодними хлопотами екатеринбуржцев и рядом ДТП на дорогах.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, авария, погода , пробки
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