Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада
15:37, 27 Декабрь 2018
Яндекс.Карты показывают, что в городе много аварий.
Екатеринбург погрузился в многокилометровые пробки. Сейчас сервис Яндекс.Карты оценивает дорожные заторы в девять баллов. Так, в сторону центра стоит улица Ленина от Московской до Восточной и от Мира до Вайнера. Малышева свободна только от 8 марта до Центральной гостиницы. Традиционно «побагровела» Куйбышева, особенно от Московской до 8 марта.
Непростая ситуация сложилась на Московской от Ленина до
8 марта и обратно. Стоят Свердлова, Луначарского, Карла Либкнехта, Сакко и Ванцетти, Большакова. Придется задержаться на Токарей, Халтурина, проспекте Космонавтов и Челюскинцев у ЖД Вокзала.
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Фото: Яндекс.Карты
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