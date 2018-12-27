Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада

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Непростая ситуация сложилась на Московской от Ленина до 8 марта и обратно. Стоят Свердлова , Луначарского , Карла Либкнехта , Сакко и Ванцетти , Большакова. Придется задержаться на Токарей , Халтурина , проспекте Космонавтов и Челюскинцев у ЖД Вокзала.

Екатеринбург погрузился в многокилометровые пробки. Сейчас сервис Яндекс.Карты оценивает дорожные заторы в девять баллов. Такв сторону центра стоит улица Ленина от Московской до Восточной и от Мира до Вайнера. Малышева свободна только от 8 марта до Центральной гостиницы. Традиционнопобагровела» Куйбышеваособенно от Московской до 8 марта.