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В Екатеринбурге на проспекте Ленина появится подсветка за 808 тысяч

15:15, 26 Декабрь 2018
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Всего на участке от Пушкина до 8 марта будет 12 капителей со звездами.

Центр культуры «Урал» нашел подрядчика, который украсит световыми капителями проспект Ленина в Екатеринбурге. Им стала компания «Аскания Лайтс». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего планируют установить 12 каркасных консолей со звездами на участке от Пушкина до 8 марта. Подсветка должна работать при экстремальных температурах от -35 до +55 градусов и выдерживать ветровую нагрузку в 60 килограммов. Размер консоли — три на два с половиной метра. На украшения вместе с монтажом потратят 807 967 рублей. Их должны установить не позднее 29 декабря.

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В понедельник, 24 декабря, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в эфире «Открытой студии» на 41 канале, что хочет сделать в городе универсальную подсветку. Он решил, что город должны украшать не только к Новому году, но и к 23 февраля, 8 марта, Дню города и другим праздникам. Пока администрация думает, будут ли это новые медиапанели или диодное освещение. ЕТВ прогулялся по уральской столице и оценил, как украсили Екатеринбург сейчас.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, праздник, Новый год, украшения, Екатеринбург
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