В Екатеринбурге на проспекте Ленина появится подсветка за 808 тысяч

Центр культуры «Урал» нашел подрядчика, который украсит световыми капителями проспект Ленина в Екатеринбурге. Им стала компания «Аскания Лайтс». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего планируют установить 12 каркасных консолей со звездами на участке от Пушкина до 8 марта. Подсветка должна работать при экстремальных температурах от -35 до +55 градусов и выдерживать ветровую нагрузку в 60 килограммов. Размер консоли — три на два с половиной метра. На украшения вместе с монтажом потратят 807 967 рублей. Их должны установить не позднее 29 декабря.