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В Академическом 100 домов остались без отопления на двое суток

17:56, 26 Декабрь 2018
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Накануне вечером на перекрестке Академика Сахарова-Анатолия Мехренцева прорвало две трубы.

Жителям Академического района в Екатеринбурге придется померзнуть пару дней. Вчера вечером, 25 декабря, на перекрестке Академика Сахарова-Анатолия Мехренцева прорвало две трубы, из-за чего специалистам пришлось снизить подачу холодной воды и полностью отключить горячую. Вернуть воду и отопление в 100 домов района обещают не раньше утра четверга, 27 декабря.

Несмотря на то, что перекресток Сахарова и Мехренцева находится в зоне застройки и на нем нет активного движения транспорта, для ликвидации аварии пришлось прибегнуть к крайним мерам — отключить воду. Это потребовалось, чтобы снизить объем сточных вод в поврежденных коллекторах [главные трубы для стока городских нечистот, которые лежат ниже других труб и собирают из них в себя все нечистоты — прим. ЕТВ]. Холодное водоснабжение удалось сохранить на первых двух этажах многоэтажек, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сейчас на месте аварии работает бригада частной компании «ВСК». Ремонтники ведут раскопки и пытаются подобраться к трубам, чтобы заменить оборудование. Вода вернется в дома Академического района завтра утром. Мы рассказывали, почему в Екатеринбурге не прекращаются коммунальные аварии.

Итоги в законе
Все подводят итоги года, юристы — не исключение.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, Академический микрорайон, авария, вода, Екатеринбург, Водоканал, ЕТК
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