Шадрин поставит гигантский пельмень в ЦПКиО

генерал-майор, директор ЦПКиО

Месяца два назад я увидел , что в Челябинске установили памятник пельменю на вилке. И тут же со всех сторон посыпалось — а почему у нас нет своего уральского пельменя в парке? Ну я взял и вырезал из пенопласта эскиз.