Шадрин поставит гигантский пельмень в ЦПКиО
13:59, 26 Декабрь 2018
Директор парка раздумывает, чтобы сделать «аллею креатива» с самоварами, пельменями и другими фигурами.
В екатеринбургском ЦПКиО скоро появится новый памятник — пельменю. Фото монумента в своем facebook выложил директор парка Роман Шадрин.
Тарелка, на которой лежит пельмень, в диаметре составляет 1,8 метра, сам символ — 1,4 метра. Памятник сделан из пенопласта и покрыт специальным устойчивым материалом.
Роман Шадрин
генерал-майор, директор ЦПКиО
Месяца два назад я увидел, что в Челябинске установили памятник пельменю на вилке. И тут же со всех сторон посыпалось — а почему у нас нет своего уральского пельменя в парке? Ну я взял и вырезал из пенопласта эскиз.
По словам Романа Шадрина, новый арт-объект выставят к Масленице, «посмотрят на реакцию людей», и, «если зайдет», то в парке подумают над «целой аллеей креатива с пельменями, самоварами и другими фигурами».
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