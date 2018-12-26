Министр экологии РФ назвал Екатеринбург лидером по переработке мусора

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал Екатеринбург лидером по вторичной переработке мусора в России. В интервью «Российской газете» он сообщил, что в город привозят пластик из отдаленных территорий и превращают его в гранулы. Такой процесс он считает удивительным.

«Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке. И это удивительно, потому что туда вторичный пластик привозят даже из очень отдаленных территорий — только для того, чтобы переработать в гранулы, а из гранул изготовить то или иное сырье. Екатеринбург — это одна из лучших практик, там территория мастеров, демидовские корни», — сказал министр.

С 2002 года в регионе функционирует «Союз предприятий по сбору и переработке отходов производства и потребления». Он стал первым в России и объединил в себе 24 предприятия УрФО. Компании заготавливают и перерабатывают макулатуру, текстиль, полиэтилен, стеклобой, лом цветных металлов и отходы резинового производства, сообщили в департаменте информполитики региона. За год они заработали на продукции 3,5 миллиарда. В рейтинге Минприроды Свердловская область занимает второе место по переработке мусора.

С 1 января по всей России стартует мусорная реформа. В новую схему обращения с отходами попали 40 полигонов Свердловской области. Это только 12% от общего количества свалок, которые используют сейчас. Это значит, что операторы смогут вывозить отходы только на эти 40 полигонов. Остальные 88% свалок должны рекультивировать. Мусорный коллапс не должен наступить благодаря строительству мусороперерабатывающих заводов. В Свердловской области их должно появиться еще 12. На заводах должны будут перерабатывать 60% мусора — в десять раз больше, чем сейчас.