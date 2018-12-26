Куйвашев заявил, что Шипулину специально испортили карьеру

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал биатлониста Антона Шипулина , который объявил о завершении спортивной карьеры. Глава региона сообщил , что причиной такого решения стала « бесконечная нервотрепка» с допинговыми скандалами.





« Никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен , он состоится и на следующем этапе своей жизни , его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя , Антон! Спасибо за то , что ты сделал для спорта и для страны», — сообщил Евгений Куйвашев в Instahram.





, но продолжал дальше. На сборах уральскому спортсмену пришлось пообщаться с австрийской полицией. Все обвинения в свой адрес он называет Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Уральский биатлонист не попал в сборную России на текущий сезонно продолжал дальше. На сборах уральскому спортсмену пришлось пообщаться с австрийской полицией. Все обвинения в свой адрес он называет политическими играми







Сейчас спортсмен активно развивает общественную карьеру — он стал членом Общественной палаты Свердловской области.



