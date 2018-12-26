Куйвашев заявил, что Шипулину специально испортили карьеру
13:33, 26 Декабрь 2018
Губернатор поддержал биатлониста, который решил уйти после допингового скандала.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал биатлониста Антона Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры. Глава региона сообщил, что причиной такого решения стала «бесконечная нервотрепка» с допинговыми скандалами.
«Никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны», — сообщил Евгений Куйвашев в Instahram.
Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Уральский биатлонист не попал в сборную России на текущий сезон, но продолжал дальше. На сборах уральскому спортсмену пришлось пообщаться с австрийской полицией. Все обвинения в свой адрес он называет политическими играми.
Сейчас спортсмен активно развивает общественную карьеру — он стал членом Общественной палаты Свердловской области.
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