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Куйвашев заявил, что Шипулину специально испортили карьеру

13:33, 26 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Губернатор поддержал биатлониста, который решил уйти после допингового скандала.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал биатлониста Антона Шипулина, который объявил о завершении спортивной карьеры. Глава региона сообщил, что причиной такого решения стала «бесконечная нервотрепка» с допинговыми скандалами.

«Никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны», — сообщил Евгений Куйвашев в Instahram.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря. Уральский биатлонист не попал в сборную России на текущий сезон, но продолжал дальше. На сборах уральскому спортсмену пришлось пообщаться с австрийской полицией. Все обвинения в свой адрес он называет политическими играми.

Сейчас спортсмен активно развивает общественную карьеру — он стал членом Общественной палаты Свердловской области.

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Мой друг, прославленный биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Главная причина — бесконечная нервотрепка, которую устроили спортсмену в связи с «допинговыми скандалами». При том, что никаких подозрений по поводу Антона не подтвердилось. Просто намеренно портили нашему спортсмену карьеру. Я хочу сказать Антону слова поддержки. Уверен, он состоится и на следующем этапе своей жизни, его ждет еще много интересных и важных дел. Россияне за тебя, Антон! Спасибо за то, что ты сделал для спорта и для страны.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , спорт, Биатлон, губернатор, Антон Шипулин
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