Глава «Спецавтобазы» посочувствовал владельцам «резиновых квартир»

С 1 января жители Екатеринбурга будут платить по 148 рублей с прописанного в квартире человека за вывоз ТКО. Директор « Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявил , что « абсурда при расчете квитанций никто не допустит». Контроль за « резиновыми квартирами» будут осуществлять управляющие компании и прокуратура. Каждый особый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке.





Для бизнесменов , которые занимают первые этажи жилых домов , размер платы будет зависеть от рода их деятельности. « Мы ловили их в ручном режиме. Через собственника выставляли счета по биллинговой услуге», — заявил Григорий Вихарев.





Региональная энергетическая комиссия утвердила максимальные тарифы на услуги мусорных операторов. Платить по ним жители региона будут с 1 января , когда начнется мусорная реформа. Самый дешевый тариф установили для « Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный округ с центром в Екатеринбурге, — 697,76 рубля за кубометр мусора. Для компании « Экосервис» — 713,57 рубля , а для « Рифея» — 845,87 рубля. В сумму заложены расходы на сбор , транспортировку , захоронение отходов , возмещение негативного влияния на окружающую среду.





