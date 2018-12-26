Глава «Спецавтобазы» посочувствовал владельцам «резиновых квартир»
14:41, 26 Декабрь 2018
Вихарев заявил, что не допустит многомиллионных счетов за вывоз мусора.
С 1 января жители Екатеринбурга будут платить по 148 рублей с прописанного в квартире человека за вывоз ТКО. Директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявил, что «абсурда при расчете квитанций никто не допустит». Контроль за «резиновыми квартирами» будут осуществлять управляющие компании и прокуратура. Каждый особый случай будут рассматривать в индивидуальном порядке.
Для бизнесменов, которые занимают первые этажи жилых домов, размер платы будет зависеть от рода их деятельности. «Мы ловили их в ручном режиме. Через собственника выставляли счета по биллинговой услуге», — заявил Григорий Вихарев.
Региональная энергетическая комиссия утвердила максимальные тарифы на услуги мусорных операторов. Платить по ним жители региона будут с 1 января, когда начнется мусорная реформа. Самый дешевый тариф установили для «Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный округ с центром в Екатеринбурге, — 697,76 рубля за кубометр мусора. Для компании «Экосервис» — 713,57 рубля, а для «Рифея» — 845,87 рубля. В сумму заложены расходы на сбор, транспортировку, захоронение отходов, возмещение негативного влияния на окружающую среду.
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