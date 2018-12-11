Из-за ремонта улицы Патриса Лумумбы снова закроют переулок

Дорожники закроют движение в Рижском переулке на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы. Ограничения будут действовать с 12 декабря до 10 февраля , сообщили в пресс-службе мэрии. Объезжать участок придется по Военной и Агрономической. Ремонтируемый участок также является подъездом к городской больнице № 24.