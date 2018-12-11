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Из-за ремонта улицы Патриса Лумумбы снова закроют переулок

16:28, 11 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Дорожные работы осложнят проезд к больнице.
Дорожники закроют движение в Рижском переулке на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы. Ограничения будут действовать с 12 декабря до 10 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии. Объезжать участок придется по Военной и Агрономической. Ремонтируемый участок также является подъездом к городской больнице № 24.
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Частые перекрытия на Вторчермете связаны с капитальным ремонтом улицы Патриса Лумумбы, который продолжается с весны 2018 года. Сроки перекрытий сдвинулись на несколько месяцев. Дольше всего ждали открытия улицы Военной.

В Екатеринбурге также продлили сроки перекрытий для переулка Широкого и улице Гастелло. Строительная компанияпрокладывает на этом участке водопроводные сети для новостроек. Специалисты должны закончить работы только к 10 января.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, ремонт дорог, Ремонт, улицы
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