Из-за ремонта улицы Патриса Лумумбы снова закроют переулок
16:28, 11 Декабрь 2018
Дорожные работы осложнят проезд к больнице.
Дорожники закроют движение в Рижском переулке на участке от дома № 16 до улицы Патриса Лумумбы. Ограничения будут действовать с 12 декабря до 10 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии. Объезжать участок придется по Военной и Агрономической. Ремонтируемый участок также является подъездом к городской больнице № 24.
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Частые перекрытия на Вторчермете связаны с капитальным ремонтом улицы Патриса Лумумбы, который продолжается с весны 2018 года. Сроки перекрытий сдвинулись на несколько месяцев. Дольше всего ждали открытия улицы Военной.
В Екатеринбурге также продлили сроки перекрытий для переулка Широкого и улице Гастелло. Строительная компанияпрокладывает на этом участке водопроводные сети для новостроек. Специалисты должны закончить работы только к 10 января.
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