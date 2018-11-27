Депутат Крицкий объяснил, почему замерло строительство «Эрмитаж-Урал»
Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге должен появиться в 2020 году. Но три раза конкурс на строительство признавался несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Депутат Владимир Крицкий, долгое время занимавший должность вице-мэра заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства, а сейчас являющийся генеральным директором компании «ЛСР. Недвижимость — Урал», объяснил, почему никто не хочет браться за возведение знакового для города объекта.
Все застройщики говорят: «Мы больше на бюджетные объекты не придем». Крайне заниженная смета, которую предлагают по центру «Эрмитаж-Урал» не отражает затрат на строительство. Строитель, который работает честно должен купить качественные материалы, выплатить зарплату рабочим, заплатить налог. Подрядчики, проанализировав смету, пришли к мнению — она занижена.
На строительство культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» из бюджета Екатеринбурга планируется выделить 290 миллионов рублей. Сейчас администрация города в четвертый раз пытается найти подрядчика. «Мы должны обеспечивать экономическую состоятельность данного проекта», — заявил Владимир Крицкий.