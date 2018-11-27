Депутат Крицкий объяснил, почему замерло строительство «Эрмитаж-Урал»

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге должен появиться в 2020 году. Но три раза конкурс на строительство признавался несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Депутат Владимир Крицкий, долгое время занимавший должность вице-мэра заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства, а сейчас являющийся генеральным директором компании «ЛСР. Недвижимость — Урал», объяснил, почему никто не хочет браться за возведение знакового для города объекта.