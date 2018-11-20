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Инициатор доименования Кольцово Мединский оценил выбор екатеринбуржцев

18:50, 20 Ноябрь 2018
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Фото: ЕТВ
Чиновнику понравилось, что уральцы голосуют за писателя Павла Бажова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал выбор свердловчан в проекте «Великие имена России». Напомним, для доименования аэропорта Кольцово екатеринбуржцы больше всего голосовали за имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и маршала Георгия Жукова.

Выбор екатеринбуржцев Мединский назвал вполне естественнным, поскольку названная тройка «символизируют культуру края». Кроме того, министр инициировавший проект «Великие имена», отметил, что лидирующий в народном голосовании Бажов — отличный выбор для Кольцово.

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Бажов — человек совершенно выдающийся в этом смысле, и популяризация им фольклора, уральских сказов, мне кажется это и учитывалось людьми при голосовании. Ведь возникает ассоциативный ряд Урала с Бажовым.
Владимир Мединский
министр культуры РФ
По словам чиновника, выбор имени должен не расколоть общество, а объединить его. «Найти такую объединяющую фигуру действительно непросто, поэтому механизм народного голосования и работает», — добавил Мединский.

А фонд «Социум» тоже опросил жителей Екатеринбурга, и 83% из респондентов проголосовали против доименования аэропорта Кольцово.

Донаименование (в результате которого воздушная гавань Екатеринбурга будет называться «Аэропорт Кольцово имени Бажова») проходит в несколько этапов. Сначала был сформирован лонг-лист из десяти фамилий. Затем определились финалисты, за которых можно проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф. Этот этап конкурса проходит с 12 по 30 ноября. Победители объявлены 5 декабря 2018 года


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Кольцово, доименование, Владимир Мединский
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