Инициатор доименования Кольцово Мединский оценил выбор екатеринбуржцев
Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал выбор свердловчан в проекте «Великие имена России». Напомним, для доименования аэропорта Кольцово екатеринбуржцы больше всего голосовали за имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и маршала Георгия Жукова.
Выбор екатеринбуржцев Мединский назвал вполне естественнным, поскольку названная тройка «символизируют культуру края». Кроме того, министр инициировавший проект «Великие имена», отметил, что лидирующий в народном голосовании Бажов — отличный выбор для Кольцово.
А фонд «Социум» тоже опросил жителей Екатеринбурга, и 83% из респондентов проголосовали против доименования аэропорта Кольцово.
Донаименование (в результате которого воздушная гавань Екатеринбурга будет называться «Аэропорт Кольцово имени Бажова») проходит в несколько этапов. Сначала был сформирован лонг-лист из десяти фамилий. Затем определились финалисты, за которых можно проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф. Этот этап конкурса проходит с 12 по 30 ноября. Победители объявлены 5 декабря 2018 года