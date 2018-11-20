Инициатор доименования Кольцово Мединский оценил выбор екатеринбуржцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал выбор свердловчан в проекте «Великие имена России». Напомним, для доименования аэропорта Кольцово екатеринбуржцы больше всего голосовали за имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и маршала Георгия Жукова.

Выбор екатеринбуржцев Мединский назвал вполне естественнным, поскольку названная тройка «символизируют культуру края». Кроме того, министр инициировавший проект «Великие имена», отметил, что лидирующий в народном голосовании Бажов — отличный выбор для Кольцово.