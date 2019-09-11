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Куйвашев обсудил с президентом Азербайджана туризм и торговлю

15:57, 11 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики Свердловской области
На встрече в Баку губернатор поговорил о сотрудничестве с главой бывшей союзной республики.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили возможные сферы сотрудничества. Ильхам Алиев отметил, что Куйвашев не приезжал в Баку пять лет, и очень обрадовался визиту свердловского губернатора. «Время идет, и многое еще предстоит сделать. Я очень рад, что связи укрепляются, расширяются, товарооборот растет. Думаю, что это даст новый импульс развитию торгово-экономических отношений», — сказал президент Азербайджана.

По словам Алиева, сотрудничество между Свердловской областью и Азербайджаном лучшего всего идет в сфере туризма и торговли. В прошлом году товарооборот между нами и бывшей союзной республикой вырос до 95 миллионов долларов. В 2019 году стороны планируют достичь 100 миллионов и выше.

Во время «Иннопрома-2019» в Екатеринбурге уже открыли азербайджанский винный дом. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, теперь Средний Урал и Азербайджан обсуждают вопросы по созданию логистического центра.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Экономика, встреча, губернатор, Баку, сотрудничество, Азербайджан, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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