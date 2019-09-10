Исполнение бюджета Екатеринбурга за полгода расстроило депутатов
Начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева традиционно отчиталась об исполнении бюджета Екатеринбурга за шесть месяцев 2019 года. Она засыпала депутатов цифрами (к счастью, доклад они изучили заранее), главными из которых были: план по доходам исполнен на 45%, по расходам — на 36,9%.
Но у депутатов оказалось немало вопросов, касающихся проблем города, на которые, по их мнению, деньги не тратятся или тратятся в неудовлетворительном объеме.
«Торт дарим миллирадному пассажиру метро, много говорим про вторую ветку. А почему развитие метрополитена перенесено на четвертый квартал?» — коммунист Пирожков затронул тему, на которой активнее всего пиарится мэрия. И получил ответ, что так и было запланировано. Но депутат не успокаивался: «Охрана окружающей среды. Вопросы возникают постоянно. Проблемные точки: Химмаш, Шабры, сквер. И на фоне этого исполнение по статье 20%. В связи с чем? Муниципальная программа „Экология и охрана окружающей среды“. 35 миллионов запланировано, 17 исполнено. У нас все впереди? Зимой будем озеленять?» На это Турунцева ответила: «В первом полугодии идет размещение муниципального заказа. Контракты подписаны и исполняются».
Видео: ЕТВ
Еще одна программа, которая вызвала вопросы у депутатов — это формирование городской среды. Мэрии припомнили скандальные проекты благоустройства сквера за Оперным театром и Зеленой рощи. Работы на этих территориях либо ведутся о-о-о-о-очень медленно, либо не ведутся вообще из-за странностей проекта. «Выделено на эту программу полмиллиарда. Израсходовано три миллиона. Исполнение бюджета — 0,7 процента». «Речь идет об оплате, — подчеркнула Турунцева. — Процент исполнения по работам гораздо выше». Депутат Колесников не смог молчать и уточнил: «Работы по Зеленой роще остановлены из-за ваших [чьих? — прим. ЕТВ] общественников».
Серьезные замечания высказал и Владимир Крицкий.
Мы слушаем отчет за первое полугодие, но понимаем ситуацию, которая складывается к концу года. Инвестиции в строительство важных объектов составили 11 миллиардов, освоено два. Пять миллиардов — в торгах. И к концу года вряд ли мы строительно-монтажные работы на девять миллиардов успеем провести. Вдвойне плохо, когда столько денег выделили, а мы не сумели их освоить. Нам потом не оправдаться, почему мы не сумели построить объекты, которые нужны городу.
Ответ на претензию был готов, конечно же, у депутата Колесникова: «Есть такая отрасль, где бюджетные средства можно легко освоить. Это ЖКХ. Если кто не может освоить, вы скажите, чтобы на ЖКХ направили, я найду освоение. У нас люди живут в домах, а не в ваших скверах [при чем тут сквер? — прим. ЕТВ]».
Высказав претензии и не получив на большинство из них разъяснений, депутаты тем не менее отчет по бюджету приняли. Какие цифры будут показаны по итогам девяти месяцев и каким окажется главный финансовый документ Екатеринбурга на 2020 год, станет известно уже довольно скоро.