Исполнение бюджета Екатеринбурга за полгода расстроило депутатов

Начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева традиционно отчиталась об исполнении бюджета Екатеринбурга за шесть месяцев 2019 года. Она засыпала депутатов цифрами (к счастью, доклад они изучили заранее), главными из которых были: план по доходам исполнен на 45%, по расходам — на 36,9%.

Но у депутатов оказалось немало вопросов, касающихся проблем города, на которые, по их мнению, деньги не тратятся или тратятся в неудовлетворительном объеме.

«Торт дарим миллирадному пассажиру метро, много говорим про вторую ветку. А почему развитие метрополитена перенесено на четвертый квартал?» — коммунист Пирожков затронул тему, на которой активнее всего пиарится мэрия. И получил ответ, что так и было запланировано. Но депутат не успокаивался: «Охрана окружающей среды. Вопросы возникают постоянно. Проблемные точки: Химмаш, Шабры, сквер. И на фоне этого исполнение по статье 20%. В связи с чем? Муниципальная программа „Экология и охрана окружающей среды“. 35 миллионов запланировано, 17 исполнено. У нас все впереди? Зимой будем озеленять?» На это Турунцева ответила: «В первом полугодии идет размещение муниципального заказа. Контракты подписаны и исполняются».