Масштабное будущее. «Спортмастер» открыл распределительный центр

Генеральный директор ООО «Спортмастер» Леонид Страхов отметил, что для компании открытие федерального распределительного центра — важнейшее событие: «Мы открываем тот хаб, к которому шли долгие годы. Понимая, как нужно выстаивать систему логистики на долгосрочную перспективу. Это очень большой проект. Мы инвестировали в него около 4,5 миллиарда рублей. И только на автоматизацию ушло более миллиарда. Делали по лучшим мировым стандартам».

Голландская компании Vanderlande, которая оснастила ФРЦ-2, — лидер рынка в сфере обработки материалов и автоматизации логистики. Благодаря технологиям и оборудованию, установленному в распределительном центре «Спормастера» в Екатеринбурге, скорость обработки товаров увеличилась более чем в два раза и составила 24 тысячи единиц в час.