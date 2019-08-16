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Масштабное будущее. «Спортмастер» открыл распределительный центр

14:22, 16 Август 2019
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Фото: предоставлено компанией «Спортмастер»
ФРЦ-2 в Екатеринбурге, оснащенный оборудованием обработки грузов мирового уровня, считается лучшим в России.

Огромное здание мультифункционального распределительного центра расположено на улице Перспективной. На площади около 60 тысяч квадратных метров получают, сортируют, распределяют и отправляют заказчикам тысячи спортивных товаров.

Как рассказал Александр Алексеев, директор технологического департамента ФРЦ компании «Спортмастер» в Екатеринбурге, в России есть только один аналог — в Москве и тоже у «Спортмастера». По уровню оснащенности и технологичности распределительный центр в Екатеринбурге не уступает тем, что обслуживают Adidas и Nike.

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Фото: предоставлено компанией «Спортмастер»

Генеральный директор ООО «Спортмастер» Леонид Страхов отметил, что для компании открытие федерального распределительного центра — важнейшее событие: «Мы открываем тот хаб, к которому шли долгие годы. Понимая, как нужно выстаивать систему логистики на долгосрочную перспективу. Это очень большой проект. Мы инвестировали в него около 4,5 миллиарда рублей. И только на автоматизацию ушло более миллиарда. Делали по лучшим мировым стандартам».

Голландская компании Vanderlande, которая оснастила ФРЦ-2, — лидер рынка в сфере обработки материалов и автоматизации логистики. Благодаря технологиям и оборудованию, установленному в распределительном центре «Спормастера» в Екатеринбурге, скорость обработки товаров увеличилась более чем в два раза и составила 24 тысячи единиц в час.

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Присутствующие на открытие ФРЦ-2 министр физической культуры и спорта Свердловской области, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и посол Нидерландов в России отметили важность появления подобного центра в Екатеринбурге — активно развивающемся городе, расположенном на границе континентов.

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Я не сомневаюсь, что для других представителей крупного аналогичного бизнеса это является знаковым событием. Когда на базе удачного географического положения появляется несколько мощнейших игроков, вокруг этих игроков начинает выстраиваться соответствующая инфраструктура. Это мощнейший импульс к всестороннему развитию города.

Аркадий Чернецкий
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Фото: предоставлено компанией «Спортмастер»

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
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