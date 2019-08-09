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В Свердловской области подорожали квартиры-студии

11:40, 09 Август 2019
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Фото: pixabay
Теперь за квадратный метр придется заплатить 60 тысяч.

На Среднем Урале на 7% подорожали квартиры-студии. Теперь за квадратный метр придется заплатить 60 тысяч рублей. В России цена растет еще быстрее: на 15% до 78 тысяч.

Студию в Свердловской области можно купить за 1,7 миллиона рублей. Регион стал десятым по доступности таких квартир, сообщают эксперты «Авито Недвижимость».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Экономика, Екатеринбург, студия, квартира-студия, авито, недвижимость
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