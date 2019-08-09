В Свердловской области подорожали квартиры-студии

На Среднем Урале на 7% подорожали квартиры-студии. Теперь за квадратный метр придется заплатить 60 тысяч рублей. В России цена растет еще быстрее: на 15% до 78 тысяч.

Студию в Свердловской области можно купить за 1,7 миллиона рублей. Регион стал десятым по доступности таких квартир, сообщают эксперты «Авито Недвижимость».