В Свердловской области подорожали квартиры-студии
11:40, 09 Август 2019
Теперь за квадратный метр придется заплатить 60 тысяч.
На Среднем Урале на 7% подорожали квартиры-студии. Теперь за квадратный метр придется заплатить 60 тысяч рублей. В России цена растет еще быстрее: на 15% до 78 тысяч.
Студию в Свердловской области можно купить за 1,7 миллиона рублей. Регион стал десятым по доступности таких квартир, сообщают эксперты «Авито Недвижимость».
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