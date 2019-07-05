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На GMIS проведут 40 дискуссий о зеленых технологиях и роботах

16:38, 05 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ рассказывает о программе саммита в Екатеринбурге, куда приедет Путин.

В программу саммита производства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге включили 40 деловых мероприятий: панельных дискуссий, блиц-сессий и бизнес-завтраков. Саммит откроет председатель оргкомитета Бадр аль-Олама и зампред правительства РФ Дмитрий Козак. После этого начнется панельная дискуссия о природоподобных технологиях производства. В ней будет участвовать министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухамед Аль Мазруи, гендиректор ООН по промышленному развитию Ли Йонг и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На площадке саммита также пройдут мультиплатформенная сессия по экологической эффективности, бизнес-завтрак Российского экспортного центра, церемония вручения премий GlobalMakerChallenge. В остальные дни обсуждать будут зеленые технологии, умные города, роботов и искусственный интеллект.

Выступать будут представители российских и зарубежных компаний: управляющий директор Mubadala Development Companу Халдун Халифа аль-Мубарак, исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид и другие.

Подробную программу и спикеров деловой программы смотрите здесь.

Напомним, участие в саммите примет президент России Владимир Путин. Также он поучаствует в промышленной выставке «Иннопром».


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, Екатеринбург, Свердловская область , GMIS, саммит
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