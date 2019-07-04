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Готовый бизнес в Екатеринбурге подешевел на 23% за год

12:57, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
Покупка своего дела обойдется предпринимателям в 2,27 миллиона рублей.

Стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге упала на 23% за год и составила 2,27 миллиона рублей. До сих пор предпринимателей уральской столицы интересует покупка компаний из сферы услуг, магазинов, кафе и ресторанов. В этих трех сферах спрос сейчас 34, 20 и 16%, посчитали аналитики Avito. Меньшим спросом пользуются сельское хозяйство, строительство и развлечения.

По доступности готового бизнеса первое место у Ульяновска. Здесь, как и в Екатеринбурге, цена компаний упала на 23%. Но она значительно ниже, чем в столице Урала, — 1,1 миллиона рублей. Второе и третье места у Омска (1,72 миллиона) и Ижевска (1,77 миллиона). Самый дорогой бизнес можно найти в Москве. Там он стоит 4,1 миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Экономика, цена, покупка, бизнес, деньги, авито, Свердловская область , Екатеринбург
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