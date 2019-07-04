Готовый бизнес в Екатеринбурге подешевел на 23% за год

Стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге упала на 23% за год и составила 2,27 миллиона рублей. До сих пор предпринимателей уральской столицы интересует покупка компаний из сферы услуг, магазинов, кафе и ресторанов. В этих трех сферах спрос сейчас 34, 20 и 16%, посчитали аналитики Avito. Меньшим спросом пользуются сельское хозяйство, строительство и развлечения.

По доступности готового бизнеса первое место у Ульяновска. Здесь, как и в Екатеринбурге, цена компаний упала на 23%. Но она значительно ниже, чем в столице Урала, — 1,1 миллиона рублей. Второе и третье места у Омска (1,72 миллиона) и Ижевска (1,77 миллиона). Самый дорогой бизнес можно найти в Москве. Там он стоит 4,1 миллиона рублей.