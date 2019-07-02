Huawei по популярности в Екатеринбурге приблизился к iPhone и Samsung

Смартфоны Huawei за год стали популярнее в Екатеринбурге. Компания поднялась на две строчки в рейтинге самых востребованных производителей и приблизилась к лидирующей тройке. Apple, Samsung и Xiomi сохранили пальму первенства , но при этом подорожали на 5% и 13% — до 13 и 9 тысяч соответственно.





Екатеринбург расположился в середине рейтинге по доступности телефонов — на девятом месте. В среднем поддержанный смартфон можно купить за 10 тысяч. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Авито.