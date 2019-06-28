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Екатеринбургскому «Гортрансу» снизят налоги из-за транспортной реформы

17:39, 28 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Льготы должны укрепить экономику предприятия.

Губернатор Евгений Куйвашев внес в Заксобрание Свердловской области законопроект о налоговых льготах для предприятий, занимающихся трамвайными и троллейбусными перевозками. В первую очередь это касается екатеринбургского «Гортранса». Льготы должны укрепить экономику предприятия перед транспортной реформы.

«В законопроекте предлагается снизить удельный вес доходов от осуществления перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортного предприятия с 70 до 50% для возможности использования льготной ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,9%», — сообщила спикер парламента Людмила Бабушкина.

Предприятие появилось после слияния крупнейших транспортных МУПов города: «Муниципального объединения автобусных предприятий» и «Трамвайно-троллейбусного управления». В мэрии решили, что единый перевозчик сможет повысить эффективность работы городского транспорта.

Транспортную реформу в Екатеринбурге планировали начать уже в июле, но сдвинули, не начав информацинную компанию.Передел общественного транспорта в городе растянется примерно на три года. ЕТВ пристально следит за транспортной реформой. В последний раз мы рассказывали, каким мог бы стать общественный транспорт, но уже не станет.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, налоги, Гортранс, Свердловская область , Екатеринбург, Людмила Бабушкина, Евгений Куйвашев
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