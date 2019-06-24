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Промышленные стартапы разыграют миллиард на саммите GMIS

11:45, 24 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В рамках саммита проведут питч-сессию промышленных проектов.

В рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге проведут конкурс промышленных стартапов с призом в миллиард рублей. На первом этапе жюри отберет сто проектов. По итогам голосования 15 из них получат статус Business Priority и попадут на питч-сессию GMIS, сообщили в департаменте информполитики региона. У участников будет четыре минуты на презентацию и две, чтобы ответить на вопросы судей.

Проекты оценят как российские инвестиционные фонды, так и делегация арабских инвесторов и представителей крупнейшего фонда Mubadal. После этого миллиард рублей распределят между финалистами. В «Питч-сессии на миллиард» приглашают проекты по нейротехнологии и искусственному интеллекту, квантовым технологиям, производству, робототехнике и дополненной реальности. На отборочный этап можно зарегистрироваться здесь или здесь.

Саммит производства и индустриализации GMIS пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июня на площадке нового конгресс-холла. В мероприятии поучаствуют первые лица государства, ожидается приезд Владимира Путина.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, деньги, GMIS, саммит, стартап, Екатеринбург
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