Промышленные стартапы разыграют миллиард на саммите GMIS

В рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге проведут конкурс промышленных стартапов с призом в миллиард рублей. На первом этапе жюри отберет сто проектов. По итогам голосования 15 из них получат статус Business Priority и попадут на питч-сессию GMIS, сообщили в департаменте информполитики региона. У участников будет четыре минуты на презентацию и две, чтобы ответить на вопросы судей.

Проекты оценят как российские инвестиционные фонды, так и делегация арабских инвесторов и представителей крупнейшего фонда Mubadal. После этого миллиард рублей распределят между финалистами. В «Питч-сессии на миллиард» приглашают проекты по нейротехнологии и искусственному интеллекту, квантовым технологиям, производству, робототехнике и дополненной реальности. На отборочный этап можно зарегистрироваться здесь или здесь.

Саммит производства и индустриализации GMIS пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июня на площадке нового конгресс-холла. В мероприятии поучаствуют первые лица государства, ожидается приезд Владимира Путина.