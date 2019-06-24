Екатеринбуржцам предлагают обменять однушку на чебуречную в Краснодаре
13:03, 24 Июнь 2019
На рынке есть еще несколько выгодных предложений на юге России.
Жители Екатеринбурга могут продать квартиры и купить бизнес на юге России. Так, мини-аквапарк в Сочи продается за 780 тысяч рублей, что эквивалентно цене за комнату в Химмаше или Вторчермете. В Краснодаре можно приобрести чебуречную с итальянским оборудованием за два миллиона. Такие деньги в Екатеринбурге стоит обычная студия или однокомнатная квартира на окраине, сообщают аналитики N1.RU.
На продажу также выставлено лавандовое поле под Севастополем, которое обойдется в три миллиона, и бизнес по катанию на скоростной подводное лодке за чуть большую сумму. На аттракционе можно заработать 800 тысяч в месяц. Трех миллионов в Екатеринбурге достаточно, чтобы купить обычную однокомнатную квартиру на Ботанике. За четыре миллиона — столько стоит однушка в центре — можно заняться бизнесом по прокату кабриолетов.
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