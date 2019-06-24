Главная «ЕТВ»НовостиЭкономика

Екатеринбуржцам предлагают обменять однушку на чебуречную в Краснодаре

13:03, 24 Июнь 2019
mamamam.jpg
Фото: piabay
На рынке есть еще несколько выгодных предложений на юге России.
Жители Екатеринбурга могут продать квартиры и купить бизнес на юге России. Так, мини-аквапарк в Сочи продается за 780 тысяч рублей, что эквивалентно цене за комнату в Химмаше или Вторчермете. В Краснодаре можно приобрести чебуречную с итальянским оборудованием за два миллиона. Такие деньги в Екатеринбурге стоит обычная студия или однокомнатная квартира на окраине, сообщают аналитики N1.RU.

На продажу также выставлено лавандовое поле под Севастополем, которое обойдется в три миллиона, и бизнес по катанию на скоростной подводное лодке за чуть большую сумму. На аттракционе можно заработать 800 тысяч в месяц. Трех миллионов в Екатеринбурге достаточно, чтобы купить обычную однокомнатную квартиру на Ботанике. За четыре миллиона — столько стоит однушка в центре — можно заняться бизнесом по прокату кабриолетов.

Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцам предлагают обменять однушку на чебуречную в Краснодаре»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Экономика, недвижимость, однушка, чебуречная, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Все идет по плану
Городские истории
Все идет по плану
К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Всенародные выборы мэра
24 июня в 19:00
С Вячеслав Вегнер, Платон Маматов, Дмитрий Головин, Роман Ступников