Аналитики узнали, сколько стоит снять комнату в Екатеринбурге
12:44, 20 Июнь 2019
По цене на недвижимость уральская столица идет на твердом третьем месте.
Екатеринбург стал третьим городом России по стоимости комнат после Москвы и Санкт-Петербурга. За год цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8% и достигла 61 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.
Спрос на аренду комнат в Екатеринбурге за год вырос на 51%, а их средняя цена увеличилась на 1%, до 8,8 тысяч рублей. По стране эта цифра чуть больше — 9,2 тысячи.
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