Аналитики узнали, сколько стоит снять комнату в Екатеринбурге

Екатеринбург стал третьим городом России по стоимости комнат после Москвы и Санкт-Петербурга. За год цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8% и достигла 61 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.

Спрос на аренду комнат в Екатеринбурге за год вырос на 51%, а их средняя цена увеличилась на 1%, до 8,8 тысяч рублей. По стране эта цифра чуть больше — 9,2 тысячи.