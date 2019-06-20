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Аналитики узнали, сколько стоит снять комнату в Екатеринбурге

12:44, 20 Июнь 2019
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Фото: pixabay
По цене на недвижимость уральская столица идет на твердом третьем месте.

Екатеринбург стал третьим городом России по стоимости комнат после Москвы и Санкт-Петербурга. За год цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8% и достигла 61 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.

Спрос на аренду комнат в Екатеринбурге за год вырос на 51%, а их средняя цена увеличилась на 1%, до 8,8 тысяч рублей. По стране эта цифра чуть больше — 9,2 тысячи.

Ребенок имеет право на драку
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Экономика, недвижимость, Екатеринбург, вторичка, квартиры
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