Названы две самые дорогие квартиры Екатеринбурга в аренду

На втором месте расположилась высотка на Февральской революции, 15, где сдаются 23 квартиры. Арендаторам придется раскошелиться на 250 тысяч, если они захотят снять самую престижную квартиру. Но можно устроиться и поскромнее — за 38 тысяч в месяц.

По астрономической для большинства екатеринбуржцев цене в четверть миллиона (и самой большой в городе) можно снять элитное жилье и в башне «Исеть». Также в небоскребе предлагают присмотреться к еще 11 свободным апартаментам подешвле. Еще несколько десятков квартир сдаются на Мельникова, 27, Московской, 75 и Хохрякова, 43.