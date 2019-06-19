Названы две самые дорогие квартиры Екатеринбурга в аренду
13:23, 19 Июнь 2019
Аналитики выяснили, что больше всего свободной жилплощади простаивает по пяти адресам.
На Куйбышева, 21 пустует больше всего квартир, выставленных на аренду в Екатеринбурге. Снять жилплощадь в этом доме можно за 25-75 тысяч рублей. Всего есть 28 вариантов, выяснили аналитики портала N1.
На втором месте расположилась высотка на Февральской революции, 15, где сдаются 23 квартиры. Арендаторам придется раскошелиться на 250 тысяч, если они захотят снять самую престижную квартиру. Но можно устроиться и поскромнее — за 38 тысяч в месяц.
По астрономической для большинства екатеринбуржцев цене в четверть миллиона (и самой большой в городе) можно снять элитное жилье и в башне «Исеть». Также в небоскребе предлагают присмотреться к еще 11 свободным апартаментам подешвле. Еще несколько десятков квартир сдаются на Мельникова, 27, Московской, 75 и Хохрякова, 43.
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