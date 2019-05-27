Нужно ускориться: Екатеринбургу осталось десять лет до Москвы

«

«





Екатеринбург отнесли к категории продвинутых городов-миллионников , наряду с Санкт-Петербургом , Казанью , Уфой , Самарой и Краснодаром. У уральской столицы сформировались собственные специализации — отрасли , где работает больше всего людей при высоком уровне производительности, — торговля и недвижимость. Исследователи отметили , что Екатеринбургу не хватает сторонних инвестиций: на данный момент город находится на четвертом уровне по подушевому валовому продукту за 2017 год , после Москвы , Санкт-Петербурга и Краснодара.

Екатеринбург может догнать экономику Москвы через 100 лет. Сегодняшний темп роста составляет 1,5%. Если городразгонится» до 5,9%, то достигнуть уровня столицы получится через десять лет. Об этом свидетельствует данные исследования КБСтрелка» 2010-2017.