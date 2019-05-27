Нужно ускориться: Екатеринбургу осталось десять лет до Москвы
15:41, 27 Май 2019
При нынешнем раскладе уральская столица будет расти до уровня российской 100 лет.
Екатеринбург может догнать экономику Москвы через 100 лет. Сегодняшний темп роста составляет 1,5%. Если город «разгонится» до 5,9%, то достигнуть уровня столицы получится через десять лет. Об этом свидетельствует данные исследования КБ «Стрелка» 2010-2017.
Екатеринбург отнесли к категории продвинутых городов-миллионников, наряду с Санкт-Петербургом, Казанью, Уфой, Самарой и Краснодаром. У уральской столицы сформировались собственные специализации — отрасли, где работает больше всего людей при высоком уровне производительности, — торговля и недвижимость. Исследователи отметили, что Екатеринбургу не хватает сторонних инвестиций: на данный момент город находится на четвертом уровне по подушевому валовому продукту за 2017 год, после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
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Фото: КБ «Стрелка»
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