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Франция привезет восемь компаний на «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

15:56, 23 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Для них разрабатывают программу переговоров.

Франция впервые представит национальный стенд на промышленной выставке «Иннопром-2019». В Екатеринбург приедут представители восьми компаний: строительная фирма Poma, химический холдинг SPCM S.A, производитель информационных систем для зданий Legrand, информационная компания ATOS и другие организации, сообщили в департаменте информполитики региона. Сейчас повестку для переговоров разрабатывает правительство и торгово-промышленная палата.

В этом году партнером выставки «Иннопром» выступает Турция. На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля. Свое участие подтвердили Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея и Япония.

От заката до забора
Истории екатеринбуржцев, которые заступились за сквер.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, Франция, промышленность , выставка, Иннопром, Екатеринбург
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