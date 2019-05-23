Франция привезет восемь компаний на «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

Франция впервые представит национальный стенд на промышленной выставке «Иннопром-2019». В Екатеринбург приедут представители восьми компаний: строительная фирма Poma, химический холдинг SPCM S.A, производитель информационных систем для зданий Legrand, информационная компания ATOS и другие организации, сообщили в департаменте информполитики региона. Сейчас повестку для переговоров разрабатывает правительство и торгово-промышленная палата.

В этом году партнером выставки «Иннопром» выступает Турция. На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля. Свое участие подтвердили Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея и Япония.