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Промышленники вручили Кольцово премию «Номер один»

10:30, 22 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Воздушная гавань оказалась самой известной на потребительском рынке.

Аэропорт Кольцово получил премию уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» как лучший на потребительском рынке. Влияние воздушной гавани на жизнь горожан оценивали представители бизнес-сообщества. На оценку влияла и узнаваемость компаний за пределами региона и упоминаемость в СМИ. Премию «Номер один» с 2016 года вручают в день промышленников и предпринимателей, сообщили в пресс-службе аэропорта. Она считается одной из самых престижных в мировой сфере.

В 2019 году Кольцово уже получил премию «Воздушные ворота России» за лучший грузовой комплекс и World Airport Award как лучший региональный аэропорт России и СНГ. В апреле воздушная гавань получила награду «Крылья России» за лучший пассажиропоток.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, аэропорт, награда, Кольцово
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