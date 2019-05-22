Промышленники вручили Кольцово премию «Номер один»
10:30, 22 Май 2019
Воздушная гавань оказалась самой известной на потребительском рынке.
Аэропорт Кольцово получил премию уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» как лучший на потребительском рынке. Влияние воздушной гавани на жизнь горожан оценивали представители бизнес-сообщества. На оценку влияла и узнаваемость компаний за пределами региона и упоминаемость в СМИ. Премию «Номер один» с 2016 года вручают в день промышленников и предпринимателей, сообщили в пресс-службе аэропорта. Она считается одной из самых престижных в мировой сфере.
В 2019 году Кольцово уже получил премию «Воздушные ворота России» за лучший грузовой комплекс и World Airport Award как лучший региональный аэропорт России и СНГ. В апреле воздушная гавань получила награду «Крылья России» за лучший пассажиропоток.
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