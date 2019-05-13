Главная «ЕТВ»НовостиЭкономика

«Мы зародили интерес»: Свердловскую область представили в Китае

11:29, 13 Май 2019
vapva.jpg
Фото: департамент информполитики региона
Переговоры продолжат на выставке «Иннопром».

Делегация Свердловской области под предводительством Евгения Куйвашева представила регион на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. В провинции Шэньси заинтересовались нашим машиностроением, металлургией, медмехникой и сельским хозяйством, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Евгений Куйвашев предложил продолжить переговоры на «Иннопроме».

«Мы сделали главное: зародили серьезный интерес наших новых, я надеюсь, долгосрочных китайских партнеров к сотрудничеству со Свердловской областью, — заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В рамках визита УрГЮУ и УрФУ заключили соглашение с Северо-Западным политико-юридическим университетом Шэньси и Сианьским политехническим университетом. Обмен студентами и стажировки начнут в следующем учебном году.

Екатеринбург другими глазами: «Мечтаю привезти к вам президента!»
Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль рассказал ЕТВ о жизни на Урале.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Мы зародили интерес»: Свердловскую область представили в Китае »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Экономика, Иннопром, делегация, Китай, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Гости Екатеринбурга
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
От Светланы Зенковой
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?
17 мая в 18:00
С Евгений Идолов