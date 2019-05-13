«Мы зародили интерес»: Свердловскую область представили в Китае

Делегация Свердловской области под предводительством Евгения Куйвашева представила регион на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. В провинции Шэньси заинтересовались нашим машиностроением, металлургией, медмехникой и сельским хозяйством, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Евгений Куйвашев предложил продолжить переговоры на «Иннопроме».

«Мы сделали главное: зародили серьезный интерес наших новых, я надеюсь, долгосрочных китайских партнеров к сотрудничеству со Свердловской областью, — заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В рамках визита УрГЮУ и УрФУ заключили соглашение с Северо-Западным политико-юридическим университетом Шэньси и Сианьским политехническим университетом. Обмен студентами и стажировки начнут в следующем учебном году.